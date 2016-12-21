AeroCool Aero-300: минимализм и производительность

AeroCool представляет новую модель из популярной линейки Aero. AeroCool Aero-300 – это вместительный игровой корпус с лаконичным дизайном, отличной вентиляцией и поддержкой систем водяного охлаждения.



Есть игроки, для которых на первом месте дизайн компьютерного корпуса, а есть те, кто ценит производительность, вместительность и практичность. Именно для этой категории AeroCool разработала модель Aero-300. Строгий прямоугольный корпус формата Mid Tower предназначен для игровых систем на базе материнских плат ATX и M-ATX.

Эффективное охлаждение корпуса обеспечивают большая сетчатая решётка на передней панели и деление внутреннего объема на две части – основной отсек для материнской платы и отсек для блока питания. Кроме того, в Aero-300 можно установить до семи вентиляторов и/или систему водяного охлаждения, которая заменяет вентиляторы на передней панели (максимальная высота радиатора системы охлаждения – 240 мм).

Для пользователей, которые хотят совместить практичность и красоту, предусмотрена модель Aero-300 FAW, в которой боковая панель заменена на огромное акриловое окно, сквозь которое отлично видна вся «начинка» системы. В обе версии можно установить мощную видеокарту длиной до 372 мм, три 2,5-дюймовых накопителя, два 3,5-дюймовых накопителя и один 5,25-дюймовый оптический привод. В верхней части корпуса расположена панель ввода/вывода с кнопками включения и перезагрузки компьютера. Там же находятся 2 порта USB 2.0, скоростной порт USB 3.0, а также разъёмы для наушников и микрофона.

В России AeroCool Aero-300 появится в продаже в январе 2017 года. Помимо версии Aero-300 FAW с акриловым боковым окном пользователи смогут выбрать корпус чёрной или серой расцветки.