Широкий взгляд, сверхчеткое видео и непревзойденное удобство

Компания NEOLINE выпустила новый автомобильный видеорегистратор NEOLINE G-TECH X37. Миниатюрное, компактное устройство обеспечивает съемку видео превосходного качества и обладает целым рядом дополнительных функций.

Уникальный внешний вид – отличительная черта G-TECH X37. Миниатюрный корпус позволяет установить новинку в салоне автомобиля один раз и навсегда. Он абсолютно незаметен снаружи, не привлекает внимания вандалов и может использоваться как стационарное устройство. Автомобилисты, предпочитающие убирать видеорегистратор во время длительной парковки, тоже смогут оценить достоинства G-TECH X37. Удобное необычное крепление позволяет снять регистратор со стекла одним движением руки. Более того, через крепление реализована подача электропитания, и каждый раз подключать провод к устройству при его установке больше не придется.

Еще один козырь G-TECH X37 – превосходное качество съемки. Мощный процессор NTK96660, отличная 4-мегапиксельная матрица OmniVision OV4689, светосильный широкоугольный объектив F1.8 с углом обзора в 160 градусов зафиксируют мельчайшие детали и передадут их с максимальной точностью. А функция расширенного динамического диапазона обеспечит наиболее точную экспозицию при любых условиях съемки, и днем, и ночью. G-TECH X37 записывает видео с разрешением 2560х1440 и частотой 30 кадров в секунду (имеется режим записи с разрешением 1920х1280 и частотой 60 кадров в секунду). Не многие модели видеорегистраторов способны обеспечить такое высокое качество съемки.

Позаботились инженеры NEOLINE и о безопасности пользователей. Вместо стандартной батареи в новом регистраторе используется суперконденсатор, который обладает длительным сроком службы и теплоустойчивостью. Перегрев, взрыв батареи и потеря файлов – все это не грозит владельцу G-TECH X37.

Важно отметить, что в крепление NEOLINE встроен модуль GPS, который добавляет в «штамп» в кадре, наряду с датой, временем и госномером автомобиля, еще и текущую скорость, а также координаты места съемки. Эта информация сделает видеозапись неопровержимым доказательством и избавит от необходимости дополнительного подтверждения подлинности видео.

На полках российских магазинов видеорегистратор NEOLINE G-TECH X37 появится в январе 2017 года. Его рекомендованная розничная цена составит 9990 рублей.