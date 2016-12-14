В России стартуют продажи смартфона ZTE Blade V7 Max

ZTE представляет в России ZTE Blade V7 Max – доступный смартфон с металлическим корпусом и 5,5-дюймовым экраном. Новинка адресована всем, кто хочет получить бескомпромиссное решение по привлекательной цене. Отличительная черта модели – сканер отпечатка пальца на боковой грани: такое расположение позволяет управлять аппаратом буквально на ходу.

ZTE Blade V7 Max – элегантный смартфон с большим и ярким IPS-дисплеем диагональю 5,5 дюйма. Безрамочный дизайн, изогнутое защитное стекло 2.5D, а также тонкий и легкий металлический корпус делают устройство по-настоящему стильным аксессуаром. Новинка удобна в управлении: для быстрой, но безопасной разблокировки на правом торце расположен сканер отпечатка пальца. Операционная система Android 6.0 Marshmallow с фирменной оболочкой MiFavor обеспечат пользователю простой и интуитивно-понятный интерфейс.

ZTE Blade V7 Max справится с любыми задачами благодаря восьмиядерному процессору и трем гигабайтам оперативной памяти. Мобильные игры, видеоконференции, электронная почта – быстродействие обеспечено вне зависимости от типа приложения. Кроме того, устройство поддерживает две SIM-карты и работу в сетях LTE, чтобы пользователь всегда оставался на связи.

Новинка понравится поклонникам мобильной съемки. Основная камера получила разрешение 16 МП и автофокус, поэтому порадует качественными и четкими фотографиями. 8-мегапиксельная фронтальная позаботится о том, чтобы общение по видеосвязи было приятным и продуктивным, а селфи – яркими и запоминающимися. Для хранения снимков и видео предусмотрено 32 ГБ флеш-памяти, которые можно расширить с помощью карты MicroSD в общей сложности до 160 ГБ.

За длительную автономную работу смартфона отвечает аккумулятор емкостью 3000 мАч. Он обеспечит, в частности, 400 часов в пассивном режиме и до 20 часов в режиме разговора.

Смартфон ZTE Blade V7 Max можно будет приобрести в официальном интернет-магазине ZTE, а также в сети магазинов «ДНС» с 14 декабря 2016 года по цене 17 990 рублей. Новинка будет доступна в золотистой, серебристой и розовой расцветках.