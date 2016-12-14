Войти // даже без регистрации
Вопросы и ответы
У вас есть вопрос? К вашим услугам — сервис "мобильная помощь". 		Оставайся в курсе новостей
Вступай в группу ВКонтакте, добавь себе Яндекс-виджет, подписывайся RSS ленту. 		Популярные телефоны: Apple HTC Nokia Samsung Motorola LG все телефоны
Клуб: Пресс-релизы
  • 0

    AeroCool SI-5100: строгий, стильный, функциональный

    AeroCool представляет новую модель из линейки SI для системных интеграторов. AeroCool SI-5100 – это функциональный корпус формата Mid Tower с лаконичным дизайном и поддержкой материнских плат формата ATX, micro ATX и mini-ITX.

    AeroCool позиционирует линейку SI как решения для офисов и системных интеграторов, которые поставляют оборудование различным компаниям. Поэтому дизайн корпуса выдержан в максимально строгом стиле, без ярких вставок и изогнутых элементов. Но это совсем не значит, что в новый AeroCool SI-5100 нельзя поставить мощное игровое «железо»!

    Новинка поддерживает установку современных видеокарт длиной до 372 мм и систем водяного охлаждения с высотой радиатора до 240 мм. Блок питания в SI-5100 расположен в нижней части корпуса и закрыт специальным кожухом, чтобы улучшить охлаждение системы. С этой же целью в корпус можно поставить до четырёх вентиляторов, три из которых – на забранную металлической сеткой переднюю панель. Кроме того, в SI-5100 поместится два 3,5-дюймовых и три 2,5-дюймовых накопителя, а также 5,25-дюймовый оптический привод.

    Передняя панель системного блока наверняка покажется удобной офисным сотрудникам, ведь на неё вынесены все необходимые для работы порты, включая скоростной USB 3.0, пару USB 2.0 и традиционные разъёмы для наушников и микрофона. А геймерам придётся по душе модификация SI-5100, в которой «скучная» боковая стенка корпуса заменена на версию с большим боковым окном, через которое отлично видна работа всех комплектующих системы.

    В России оба варианта корпуса AeroCool SI-5100 появятся уже в январе 2017 года.

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 14.12.2016 15:32
Следите за обновлениями Mobime.ru в вашей социальной сети: ВКонтакте или Facebook

Написать комментарий

Читайте также другие публикации в группе

Показать все разделы

Наши опросы

Сколько вы в среднем тратите на всякие гаджеты в год?
© Mobime.ru, 2006-2013
Условия использования информации
О сайте, Сотрудничество, Реклама, Соглашение, Контакты