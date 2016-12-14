AeroCool SI-5100: строгий, стильный, функциональный

AeroCool представляет новую модель из линейки SI для системных интеграторов. AeroCool SI-5100 – это функциональный корпус формата Mid Tower с лаконичным дизайном и поддержкой материнских плат формата ATX, micro ATX и mini-ITX.

AeroCool позиционирует линейку SI как решения для офисов и системных интеграторов, которые поставляют оборудование различным компаниям. Поэтому дизайн корпуса выдержан в максимально строгом стиле, без ярких вставок и изогнутых элементов. Но это совсем не значит, что в новый AeroCool SI-5100 нельзя поставить мощное игровое «железо»!

Новинка поддерживает установку современных видеокарт длиной до 372 мм и систем водяного охлаждения с высотой радиатора до 240 мм. Блок питания в SI-5100 расположен в нижней части корпуса и закрыт специальным кожухом, чтобы улучшить охлаждение системы. С этой же целью в корпус можно поставить до четырёх вентиляторов, три из которых – на забранную металлической сеткой переднюю панель. Кроме того, в SI-5100 поместится два 3,5-дюймовых и три 2,5-дюймовых накопителя, а также 5,25-дюймовый оптический привод.

Передняя панель системного блока наверняка покажется удобной офисным сотрудникам, ведь на неё вынесены все необходимые для работы порты, включая скоростной USB 3.0, пару USB 2.0 и традиционные разъёмы для наушников и микрофона. А геймерам придётся по душе модификация SI-5100, в которой «скучная» боковая стенка корпуса заменена на версию с большим боковым окном, через которое отлично видна работа всех комплектующих системы.

В России оба варианта корпуса AeroCool SI-5100 появятся уже в январе 2017 года.