Cooler Master представляет игровые мыши MasterMouse S и MasterMouse Lite S

Cooler Master, один из мировых лидеров в разработке и производстве периферии и компонентов для ПК, представляет MasterMouse S – небольшую и элегантную игровую мышь с «умной» RGB -подсветкой, чувствительностью сенсора до 7200 dpi и высокой эргономикой для поклонников хвата кончиками пальцев.

Новинки MasterMouse S и MasterMouse Lite S дополняют семейство Cooler Master MasterMouse двумя моделями размера «S». Ранее в этом году компания представила модульную мышь MasterMouse Pro L , которая заняла сразу две ниши – как устройство среднего и большого размеров одновременно. В названиях также отображается позиционирование в линейке бренда: MasterMouse S – средняя модель, « Pro » – подвинутый манипулятор, а « Lite » указывает на «облегченную» функциональность.

Основные возможности MasterMouse S заключаются в следующем:

Оснастка игрового уровня

Мышь MasterMouse S оборудована оптическим сенсором PixArt PMW3330, поддерживающим четыре уровня чувствительности от 400 до 7200 dpi. Все значения dpi применяются без интерполяции, а сам манипулятор не использует ускорение. Благодаря этому MasterMouse S отслеживает движения с точностью 1:1.

На корпусе устройства расположено шесть кнопок. На пять из них можно назначить дополнительные функции, которые впоследствии активируются с помощью переключателя Cooler Master Storm TactiX. Принцип его работы схожий с клавишей Fn, которая часто используется в ноутбуках. Название этой функции позаимствовано у линейки игровых продуктов Cooler Master CM Storm.

Благодаря 32-битному ARM-процессору и 512 КБ встроенной памяти мышь может хранить данные до пяти профилей. Это означает, что личные игровые настройки пользователя привязаны к мыши, а не к компьютеру, поэтому манипулятор можно брать с собой куда угодно.

Настраиваемая RGB -подсветка

Две зоны иллюминации – на колесике прокрутки и в нижней задней части корпуса – поддерживают 16,7 млн цветов и широкий спектр световых эффектов. Каждую из этих зон можно регулировать индивидуально с помощью программного обеспечения, которое идет в комплекте с устройством. Оно также пригодится для общих настроек мыши, назначения функций клавиш, создания макросов и регулирования чувствительности сенсора.

Прочность снаружи и внутри

Поверхность MasterMouse S с матовым УФ-покрытием устойчива к износу и не «собирает» отпечатки пальцев. Основные клавиши оборудованы переключателями Omron, гарантирующими по меньшей мере 20 млн нажатий. А чтобы обеспечить еще более долгий срок службы, кабель мыши защищен надежной оплеткой.

MasterMouse Lite S

Модель MasterMouse Lite S визуально очень похожа на MasterMouse S , но некоторые функции в ней облегчены. Устройство весит 86 граммов, оснащено двумя зонами подсветки и оптическим сенсором PixArt PAW 3509 с поддержкой разрешения 2000 dpi и трех уровней чувствительности.

Цена и доступность

Новинки ожидаются в продаже в середине декабря 2016 по рекомендованной цене €39,99 (MasterMouse S) и €19,99 (MasterMouse Lite S). В РФ новинки ожидают в марте 2017 года.