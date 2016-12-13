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    Cooler Master представляет игровые мыши MasterMouse S и MasterMouse Lite S

    Cooler Master, один из мировых лидеров в разработке и производстве периферии и компонентов для ПК, представляет  MasterMouse   S  – небольшую и элегантную игровую мышь с «умной»  RGB -подсветкой, чувствительностью сенсора до 7200  dpi  и высокой эргономикой для поклонников хвата кончиками пальцев. 

    Новинки  MasterMouse S и MasterMouse Lite S  дополняют   семейство  Cooler Master MasterMouse  двумя   моделями   размера  «S».  Ранее в этом году компания представила модульную мышь  MasterMouse   Pro   L , которая заняла сразу две ниши – как устройство среднего и большого размеров одновременно. В названиях также отображается позиционирование в линейке бренда:  MasterMouse   S  – средняя модель, « Pro » – подвинутый манипулятор, а « Lite » указывает на «облегченную» функциональность.  

    Основные возможности  MasterMouse   S  заключаются в следующем: 

    Оснастка игрового уровня 

    Мышь MasterMouse S оборудована оптическим сенсором PixArt PMW3330, поддерживающим четыре уровня чувствительности от 400 до 7200 dpi. Все значения dpi применяются без интерполяции, а сам манипулятор не использует ускорение. Благодаря этому MasterMouse S отслеживает движения с точностью 1:1.

    На корпусе устройства расположено шесть кнопок. На пять из них можно назначить дополнительные функции, которые впоследствии активируются с помощью переключателя Cooler Master Storm TactiX. Принцип его работы схожий с клавишей Fn, которая часто используется в ноутбуках. Название этой функции позаимствовано у линейки игровых продуктов Cooler Master CM Storm.

    Благодаря 32-битному ARM-процессору и 512 КБ встроенной памяти мышь может хранить данные до пяти профилей. Это означает, что личные игровые настройки пользователя привязаны к мыши, а не к компьютеру, поэтому манипулятор можно брать с собой куда угодно.

    Настраиваемая RGB-подсветка

    Две зоны иллюминации – на колесике прокрутки и в нижней задней части корпуса – поддерживают 16,7 млн цветов и широкий спектр световых эффектов. Каждую из этих зон можно регулировать индивидуально с помощью программного обеспечения, которое идет в комплекте с устройством. Оно также пригодится для общих настроек мыши, назначения функций клавиш, создания макросов и регулирования чувствительности сенсора.

    Прочность снаружи и внутри

    Поверхность MasterMouse S с матовым УФ-покрытием устойчива к износу и не «собирает» отпечатки пальцев. Основные клавиши оборудованы переключателями Omron, гарантирующими по меньшей мере 20 млн нажатий. А чтобы обеспечить еще более долгий срок службы, кабель мыши защищен надежной оплеткой.

    MasterMouse Lite S 

    Модель  MasterMouse   Lite   S  визуально очень похожа на  MasterMouse   S , но некоторые функции в ней облегчены. Устройство весит 86 граммов, оснащено двумя зонами подсветки и оптическим сенсором  PixArt   PAW 3509 с поддержкой разрешения 2000  dpi  и трех уровней чувствительности. 

    Цена и доступность

    Новинки ожидаются в продаже в середине декабря 2016 по рекомендованной цене €39,99 (MasterMouse S) и €19,99 (MasterMouse Lite S). В РФ новинки ожидают в марте 2017 года.

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 13.12.2016 15:05
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