0 Cooler Master MasterBox 5t: недорогой игровой корпус на базе топовой модели MasterCase Maker 5t Гость, выскажи мнение Cooler Master представляет игровой корпус MasterBox 5t. Новинка построена на базе модели MasterCase Maker 5t класса hi-end и адресована геймерам, которые ищут решение с более привлекательной ценой.

Простой, но практичный дизайн корпуса максимально упрощает установку компонентов. Внутри найдется место для топовых комплектующих, нескольких вентиляторов и даже системы жидкостного охлаждения. Благодаря специальным отверстиям для прокладки кабелей и закрытому отсеку для блока питания внутренняя часть корпуса всегда будет выглядеть аккуратно.

Новинка имеет несколько важных отличий от модели MasterCase Maker 5t. Они заключаются в следующем:



Черно-красная цветовая гамма



Корпус выполнен в тех же цветах, что и большинство геймерских компонентов. Тем не менее, в MasterBox 5t используется не просто красный оттенок, а оригинальная краска с блестящими частицами. В результате создается по-настоящему впечатляющая комбинация цветов.



Красная LED-подсветка



Чтобы придать корпусу изюминку, дизайнеры Cooler Master добавили подсветку подходящего оттенка. Она расположена в нижней передней части и может вращаться по желанию пользователя.



Панель управления



Контроллер на передней панели позволяет регулировать вращение вентиляторов, выбирая между высокой и низкой скоростью. Также тут есть два порта USB 3.0 и аудиоразъемы.



Ручка



В верхней части корпуса расположена ручка для переноски, выдерживающая вес до 28,5 кг. Пользователь сможет брать свой компьютер на игровые вечеринки с друзьями.



Улучшенная циркуляция воздуха



Дизайн передней панели изменен таким образом, чтобы обеспечить оптимальную циркуляцию. Две большие сетчатые вставки во фронтальной части корпуса ускоряют забор воздуха, что непосредственно влияет на охлаждение системы.



Гибкое крепление



Пользователь сможет без труда установить SSD накопители параллельно отсеку материнской платы, вдоль нижней части корпуса или сзади.



Доступность в продаже:



MasterBox 5t появится в продаже в декабре 2016 года по ориентировочной цене 89€. Вопрос о том, поступит ли устройство на рынок России, пока остается открытым.

© Автор: pepe, www.mobime.ru pepe 12.12.2016 15:14

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