ZTE Nubia Z11 придет в Россию накануне Нового года

ZTE Mobile Devices объявляет о начале продаж в России смартфона ZTE Nubia Z11. Флагман, ставший одной из самых заметных премьер выставки IFA 2016, поступит в магазины по всей России в канун новогодних праздников, 12 декабря 2016 года.

ZTE Nubia Z11 меняет представление пользователей о сценариях использования смартфонов. Отсутствие рамок вокруг экрана, в сочетании с поддержкой технологий aRC 2.0 и Nubia Frame Interactive Technology 2.0 создают эффект безграничного обзора. Сочетание оптической, ручной и электронной стабилизации изображения дает возможность вести съемку с длительной выдержкой без штатива, а программные режимы и фильтры позволят обработать снимки на профессиональном уровне.

Еще одна особенность ZTE Nubia Z11 – длительное время автономной работы. Технология NeoPower 2.0 и батарея емкостью 3000 мАч позволят активно использовать смартфон без подзарядки в течение двух дней. И даже когда она понадобится, то не займет много времени благодаря поддержке технологии Quick Charge 3.0.

В продажу в России поступят две версии ZTE Nubia Z11. Стандартная с 4 ГБ RAM и 64 ГБ ROM (серебристый и серый цвета) будет стоить 34 990 рублей. Цена версии «Черное золото» с 6 ГБ RAM и 64 ГБ ROM составит 39 990 рублей. Приобрести устройство можно будет в официальном интернет-магазине ZTE, а также в «Евросети».