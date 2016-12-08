Не вредит зрению и экологии Земли: новый монитор Philips с технологией PowerSensor

Компания MMD представляет новый 24-дюймовый монитор, который не вредит зрению пользователя и экологии планеты. Специальный встроенный сенсор PowerSensor автоматически уменьшает яркость экрана устройства, если перед ним нет пользователя, а режим LowBlue снижает количество вредного излучения в синей части спектра. Кроме того, панель с матрицей IPS и соотношением сторон 16:10 обеспечивает отличную цветопередачу и углы обзора, а поддержка интерфейса USB 3.0 – высокую скорость передачи данных. Новый монитор Philips поможет пользователям работать быстрее, эффективнее и с большим комфортом.

Забота о здоровье пользователей

По поводу удобства и производительности новинки Артем Хоменко, менеджер MMD по продукции Philips Monitors в Европе отметил: «И дома, и на работе люди каждый день проводят много времени перед экранами мониторов. Мы стремимся выпускать высокотехнологичные и современные продукты, с которыми работа станет проще, а глаза пользователей не будут так сильно уставать. Новый монитор – очередное тому подтверждение».

Чтобы работать быстро и эффективно пользователи должны заботиться о своём зрении. Но это достаточно сложная задача, ведь при работе с монитором на глаза влияет излучение в синей части спектра, от которого они быстро устают. В долгосрочном периоде это даже может привести к ухудшению зрения. Режим LowBlue в мониторах 240B7QPJEB/240B7QPTEB борется с этим негативным эффектом, фильтруя сигнал на программном уровне и снижая уровень коротковолнового излучения. Также о зрении заботится технология Philips Flicker-free, которая стабилизирует яркость изображения и устраняет его мерцание. А при помощи подставки SmartErgoBase пользователи могут наклонять экран в любую сторону и изменять его высоту, чтобы устроиться за компьютером с максимальным комфортом. Кроме того, в подставку можно спрятать все лишние кабели, чтобы расчистить своё рабочее место.

Продуманный и экологичный дизайн

В основе дизайна нового монитора Philips лежат две главных идеи: продуктивность пользователей и забота об экологии. Монитор получил сертификат TCO Edge (за отсутствие в конструкции вредных веществ), а его корпус на 85% изготовлен из вторично переработанного пластика, чтобы снизить негативное воздействие производства на экологию планеты. Кроме того, специальная технология позаботится и об экономии средств пользователя или предприятия. При помощи безвредного инфракрасного излучения встроенный сенсор PowerSensor определяет, есть ли кто-то перед экраном монитора. Если пользователя перед ним нет, яркость монитора автоматически снижается до минимальной. Это помогает сократить расходы на электроэнергию на 80% и продлить срок службы устройства.

Отличная производительность

Забота об экологии очень важна, но разработчики не забыли и о главном параметре монитора – качестве изображения. Современная технология IPS обеспечивает широкие углы обзора 178/178 градусов, поэтому рассмотреть картинку можно даже сидя под острым углом к экрану. Также пользователи оценят естественные цвета, яркость и чёткость изображения, ведь эти факторы очень важны для комфортной работы в офисных программах и профессиональных приложениях. Кроме того, на большой экран 240B7QPJEB/240B7QPTEB с соотношением сторон 16:10 с лёгкостью поместится любая таблица или огромный многостраничный документ. Благодаря ультратонкой рамке экрана при необходимости можно легко собрать систему с двумя, тремя и большим количеством мониторов. При этом пользователя ничего не будет отвлекать от изображения на них. И конечно же, рассматривать фотографии и смотреть фильмы на экране с таким качеством изображения одно удовольствие.

Широкие возможности подключения

Чтобы к монитору можно было подключить любой из множества современных источников данных, Philips оборудовала его разъёмами VGA, DisplayPort и универсальным портом HDMI. А для эффективной передачи данных в новинке есть четыре порта USB 3.0, которые поддерживают скорость до 5 Гбит/с (это почти в 10 раз больше, чем у USB 2.0). Кроме того, USB-интерфейс совместим с USB 2.0, так что пользователи смогут и дальше пользоваться устройствами предыдущего поколения.

Philips 240B7QPJEB/240B7QPTEB уже есть в продаже по цене 23 909 и 24 589 рублей соответственно.